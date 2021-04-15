Reuters: Новые санкции США против России связаны с суверенным долгом

США могут объявить о новых санкциях против России уже сегодня Фото: REUTERS

Новые санкции Соединенных Штатов против нашей страны будут включать ограничения, связанные с суверенным долгом России, сообщает агентство Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

По информации собеседников издания, вашингтонская администрация может объявить об очередных антироссийских шагах уже сегодня, 15 апреля.

Ранее этой ночью агентство Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников сообщило, что Вашингтон собирается ввести санкции против России за вымышленное вмешательство в президентские выборы и приписываемые Москве кибератаки на системы американских государственных ведомств и «правительств по всему миру».

Отмечалось, что власти США могут выслать из страны около десяти россиян, среди которых «официальные лица и агенты разведки». Кроме того, санкции затронут примерно два десятка «связанных с российской разведкой» изданий, компаний и организаций, в том числе и зарубежных, по мнению властей США, «действующих в интересах Москвы». Источники Bloomberg тоже говорили, что объявят об этих рестрикциях в четверг.