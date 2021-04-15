Bloomberg: США собираются ввести санкции против России за вмешательство в выборы и кибератаки

По сведениям источников Bloomberg, США могут объявить о высылке российских дипломатов уже в четверг Фото: REUTERS

Вашингтон собирается ввести санкции против России за вымышленное вмешательство в президентские выборы и приписываемые Москве кибератаки на системы американских государственных ведомств и «правительств по всему миру», сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на несколько анонимных источников.

Как утверждают собеседники издания, власти США могут выслать из страны около десяти россиян, среди которых «официальные лица и агенты разведки». Кроме того, санкции затронут примерно два десятка «связанных с российской разведкой» изданий, компаний и организаций, в том числе и зарубежных, по мнению властей США, «действующих в интересах Москвы».

По данным американских чиновников, поделившихся с Bloomberg информацией, очередные санкции против России могут быть введены уже в четверг, 15 апреля.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее это агентство со ссылкой на неназванные, но осведомленные источники сообщило, что новая вашингтонская администрация президента Джозефа Байдена завершила свой обзор приписываемых России действий, которые в Белом доме считают «враждебными» в отношении США, и теперь рассматривает возможность выдворения российских дипломатов из страны. Среди возможных ответных шагов источники называли «высылку российских сотрудников разведки», которые якобы находятся в Соединенных Штатах «под дипломатическим прикрытием», а также очередные санкции в отношении российских организаций и «отдельных лиц».

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