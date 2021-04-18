В Германии рассказали об угрозе России для Европы Фото: REUTERS

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что для Европы появились угрозы, якобы исходящие от России. Об этом она высказалась в субботу, 17 апреля, во время выступления на мероприятии, организованном Фондом Конрада Аденауэра.

- Улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы, - цитирует слова из ее речи агентство DPA.

Сама Крамп-Карренбауэр объяснила, что подобные угрозы она считает "конкретными и непосредственными". При этом глава военного ведомства ФРГ отметила, что речь не идет об "антироссийских настроениях", а лишь говорит о "политических фактах". Ко всему прочему немецкий министр заявила, что у России есть ракеты, "которые могут достичь Германии".

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказывалась в адрес России в связи с передвижением российских войск по российской же территории.

Однако в Кремле уже прокомментировали изменение расположения российских войск возле границы с Украиной. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Россия перемещает войска в пределах своей территории, и это не должно никого волновать. Такими действиями Россия лишь обеспечивает свою безопасность и не представляет угрозы для "соседей".