The Times: Британия направит в мае два корабля в Черное море в знак поддержки Украины Фото: REUTERS

Два британских военных корабля в мае 2021 года отправятся в Черное море, сообщает газета The Times со ссылкой на источники в ВМС королевства.

В публикации издания отмечается, что такое решение британская сторона приняла после отказа Минобороны США от запланированной отправки в Черное море двух эсминцев. Также это будет своеобразным знаком в поддержку Украины, власти которой выражали беспокойство перемещением российских войск на территории РФ.

Там же отмечается, что присутствие кораблей ВСМ Великобритании необходимо, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в данном регионе и не провоцировать Россию.