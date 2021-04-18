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В мире18 апреля 2021 5:40

The Times: Британия направит в мае два корабля в Черное море в знак поддержки Украины

Такое решение было принято после отказа Минобороны США от запланированной отправки в Черное море двух эсминцев
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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The Times: Британия направит в мае два корабля в Черное море в знак поддержки Украины

The Times: Британия направит в мае два корабля в Черное море в знак поддержки Украины

Фото: REUTERS

Два британских военных корабля в мае 2021 года отправятся в Черное море, сообщает газета The Times со ссылкой на источники в ВМС королевства.

В публикации издания отмечается, что такое решение британская сторона приняла после отказа Минобороны США от запланированной отправки в Черное море двух эсминцев. Также это будет своеобразным знаком в поддержку Украины, власти которой выражали беспокойство перемещением российских войск на территории РФ.

Там же отмечается, что присутствие кораблей ВСМ Великобритании необходимо, чтобы не допустить дальнейшего роста напряженности в данном регионе и не провоцировать Россию.