СМИ сообщили о пропаже трех россиян в Гималаях

По данным СМИ, трое альпинистов из России потерялись в горах Непала Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В ночь на понедельник, 19 апреля, несколько изданий сообщили о пропаже трех россиян в Гималаях. По данным СМИ, трое альпинистов из России потерялись в районе горного массива Аннапурна на территории Непала.

В частности, посвященный новостям альпинизма портал Russian Climb на своей странице Twitter опубликовал сообщение, в котором говорится, что без вести пропали граждане России Сергей, Дмитрий и Александр. Местные власти намерены утром начать поисковую операцию, в которой будет задействован спасательный вертолет.

По информации портала Everest Today, на связь не выходят россияне Сергей Кондрашкин, Дмитрий Синев и Александр Лутхокин (Luthokin). Подробности исчезновения троих альпинистов не приводятся.

Стоит отметить, что люди в Гималаях пропадают нередко. Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее при восхождении на гору на западе Непала погибли восемь альпинистов – пятеро туристов из Южной Кореи и три местных проводника.