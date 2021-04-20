МИД РФ назвал ситуацию с расследованием взрывов в Чехии «маразматическим парадом»

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с расследованием дела о взрывах на военных складах в чешской деревне Врбетице 2014 года является «маразматическим парадом». Такое заявление сделало Министерство иностранных дел России, где отметили, что власти Чехии сами не владели информацией о том, кому принадлежат склады.

«Прошло семь лет. Состоялся ли суд? Суда не было. Погибло два человека ... Вот вам ответ на вопрос, в том числе, кто является бенефициаром всего это парада маразматического – было следствие, было расследование, ни к чему не пришло», - заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио «Вести FM», указав на то, что за все это время не были озвучены подробности, а также названы причины и виновники взрывов.

Напомним, в субботу, 17 апреля, власти Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов, и обвинили российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в чешской деревне Врбетице. Как писал сайт kp.ru, бывший президент Чехии Вацлав Клаус заявил о том, что действующие власти республики сфабриковали дело о взрывах для того, чтобы держать в страхе народ и манипулировать им.