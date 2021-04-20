Продюсер Александр Роднянский сказал, какой фильм получит главный «Оскар» в 2021 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В преддверии церемонии вручения престижной кинопремии «Оскар» известный российский продюсер и режиссер Александр Роднянский в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал, какой фильм, по его мнению, получит главную премию в текущем году.

- Мы все понимаем, что главный «Оскар» в 2021 году возьмет «Земля кочевников», актриса Фрэнсис Макдорманд наверняка получит свою третью статуэтку. Выбор фильмов в этом году весьма необычный. Как будто программа какого-то фестиваля независимого кино, поскольку на фоне пандемии многие крупные студии отложили большинство релизов до следующего года, - отметил продюсер в беседе с кинообозревателем «КП» Стасом Тыркиным.

Александр Роднянский отметил, что приз за «лучший международный фильм» в текущем году, вероятнее всего, достанется картине «Еще по одной» Томаса Винтерберга.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне фильм «Земля кочевников» режиссёра Хлои Чжао завоевал премию «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический фильм», а также стал лучшим фильмом-2021 по версии BAFTA.

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Александр Роднянский: Главный «Оскар» возьмет «Земля кочевников»

Перед надвигающейся церемонией вручения «Оскара» кинообозреватель «КП» Стас Тыркин беседует со знаменитым российским продюсером, четырежды номинировавшимся на самую престижную кинопремию мира (подробности)