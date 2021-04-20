Захарова: Россия не оставит без ответа дальнейшие шаги Праги по разрушению двусторонних отношений

Россия намеренна отвечать на «разрушительные» шаги Праги. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, Россия будет и в дальнейшем отвечать на предпринимаемые Прагой разрушительные для отношений двух стран шаги.

"[В Праге] прекрасно знают и должны отдавать себе отчет, что мы будем отвечать. Чем больше разрушительных действий и шагов они будут предпринимать, тем больше они будут получать в ответ", - сказала Захарова в эфире телеканала РБК.

Она напомнила, что в 2014 году власти Чехии после взрыва во Врбетице "семь лет неспособны были выдать какую-либо версию произошедшего", а сейчас "после массированной атаки Запада, высылки российских дипломатов из США, Польши, заявлений о каких-то очередных претензиях по вмешательству в их внутренние дела", выдали версию произошедшего.

"Но эта версия за два дня обросла таким количеством фейков и лжи со стороны официальных лиц Чехии, что хотелось бы подчеркнуть: такого абсурда мы не видели давно", - добавила дипломат.

Захарова подчеркнула, что высылка чешских дипломатов из России - вполне адекватный ответ на агрессивные действия Праги.

Напомним, ранее чешские власти объявили персонами нон грата 18 российских дипломатов, обвинив их в работе на российские спецслужбы. Также было отмечено, что Россия причастна ко взрыву в 2014 году в Врбетице.

В ответ МИД РФ выслал из страны 20 сотрудников чешского посольства, назвав действия Праги абсурдными, а причины слепленными на скорую руку. Позднее в Совфеде подчеркнули, что история Праги "чушь".

Чехия пообещала рассекретить и придать публичности документы, подтверждающие причастность России ко взрыву 2014 года. Позднее заявлено, что это не будет сделано, а Прага не считает взрыв терактом.