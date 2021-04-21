Байден назвал обвинительный вердикт присяжных по делу о смерти Флойда справедливым

Люди возле суда после оглашения вердикта присяжных Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден после оглашения вердикта присяжных по делу бывшего полицейского Дерека Шовина, которого признали виновным по всем пунктам обвинения, позвонил родственникам афроамериканца Джорджа Флойда. Запись этой телефонной беседы опубликовал на своей странице в Twitter адвокат семьи Флойда Бен Крамп.

В частности, глава Белого дома назвал обвинительный вердикт справедливым и важным, а также заявил, что «это первый шаг в борьбе против системного расизма» в Соединенных Штатах.

«Ничто не сможет полностью все это исправить, но это хотя бы какая-то справедливость. Виновен по всем трем пунктам. Это очень важно», - сказал Байден.

Он заверил семью Флойда в том, что вместе с вице-президентом Камалой Харрис «следил за каждой секундой» судебного разбирательства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, коллегия присяжных заседателей в суде Миннеаполиса (штат Миннесота) признала бывшего полицейского Дерека Шовина виновным по всем пунктам обвинения, ему грозит до 40 лет тюрьмы. Приговор будет вынесен позже.

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