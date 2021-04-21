Путин: Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса

Путин призвал всех россиян привиться: другого пути нет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин начал своё послание к Федеральному Собранию с темы пандемии коронавируса и того, как Россия преодолевала вызванный ей кризис.

- Часто слышал такую оценку: "мы имеем дело с абсолютной неопределенностью". И это действительно было так, - заявил президент.

При этом он подчеркнул, что, сплотившись, россияне смогли сработать на опережение. Президент поблагодарил всех врачей, учёных и медицинских работников, а затем напомнил обо всех трудностях, с которыми столкнулась страна: нехваткой мест в больницах и кислорода для госпитализированных заражённых.

Владимир Путин также напомнил, что благодаря российской науке страна получила три вакцины.

- Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса, - отметил глава государства.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному собранию.