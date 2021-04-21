Путин: К осени должен сформироваться коллективный иммунитет

Путин призвал россиян сохранять бдительность и беречь себя от заражения коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин заявил в своём послании к Федеральному Собранию, что население России должно к осени 2021 года сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу. Президент также призвал привиться от COVID-19 всех россиян и отметил, что другого пути победы над пандемией нет.

- Обращаюсь с призывом ко всем гражданам России - сделайте прививку, - заявил Путин.

При этом президент напомнил, что пандемия коронавируса не завершилась, и призвал россиян беречь себя.

- Ещё раз обращаюсь к гражданам России: дорогие мои, нельзя терять бдительность. Прошу вас беречь себя и своих близких, максимально ответственно соблюдать все рекомендации врачей и санитарных служб, заявил глава государства.

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