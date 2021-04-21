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Здоровье21 апреля 2021 12:20

Путин обратился к россиянам: Сделайте прививку. Другой путь намного хуже

Глава государства сообщил, что у всех граждан России должна быть возможность сделать прививк
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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Владимир Путин

Владимир Путин

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин призвал россиян сделать прививку от коронавирусной инфекции.

«Пожалуйста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России. Нельзя терять бдительность!... Пожалуйста, сделайте прививку! Только так мы заблокируем смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет», - отметил российский лидер.

Глава государства сообщил, что у всех граждан России должна быть возможность сделать прививку, чтобы осенью этого года был сформирован коллективный иммунитет от коронавируса.

Путин напомнил, что в период пиковых нагрузок больницы были вынуждены сократить или даже приостановить плановый прием пациентов, что означает риск обострения хронических заболеваний или опасность вовремя не заметить болезнь.

Российский лидер обратился к министру здравоохранения и субъектами России с просьбой расширить программу диспансеризации и профилактических осмотров, запустив их в полном объеме с 1 июля 2021 года для людей всех возрастов».

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