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Общество21 апреля 2021 12:20

Путин поручил расширить программы диспансеризации

Президент предложил с 1 июля 2021 года запустить эти программы для людей всех возрастов
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин поручил расширить программы диспансеризации

Путин поручил расширить программы диспансеризации

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил расширить программы диспансеризации в России. Об этом глава государства сказал в среду, 21 апреля, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

- Прошу расширить программы диспансеризации и профилактических смотров, запустить их с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват, -сказал президент России.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному собранию.