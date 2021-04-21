Путин поручил расширить программы диспансеризации Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поручил расширить программы диспансеризации в России. Об этом глава государства сказал в среду, 21 апреля, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию.

- Прошу расширить программы диспансеризации и профилактических смотров, запустить их с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват, -сказал президент России.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному собранию.