Путин поручил возвращать 20 процентов затрат на турпоездки по России

Путин предложил до конца года сохранить программу кэшбека в 20% в сфере внутреннего туризма Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию, обратил внимание на важность укрепления здоровья россиян и призвал правительство продлить до конца 2021 года программу кэшбека на путешествия по России.

- Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20 процентов его затрат на туристические поездки по России, - заявил Владимир Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному собранию.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о программе туристического кэшбека для школьников и студентов за отдых в России. В правительстве сообщали, что программа кэшбека будет круглогодичной и начнёт работать уже летом 2021 года.