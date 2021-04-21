Путин: Получил прибыль за счет природы - убери за собой. Нужно действовать жестко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российский президент Владимир Путин поручил ускорить принятие закона, согласно которому собственники предприятий будут финансово отвечать за нанесенный природе ущерб. В ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию глава государства отметил, что необходимо заботиться о вопросах климата, снизить выбросы парниковых газов.

- Прошу ускорить принятие закона за ужесточение ответственности собственников таких предприятий. Получил прибыль за счет природы - убери за собой! Нужно действовать жестко, - подчеркнул Владимир Путин.

Сайт kp.ru ведет прямую онлайн-трансляцию послания президента Федеральному собранию.