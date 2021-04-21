В России выросли цены на овощи

В России выросла стоимость овощей Фото: Сергей БАЛАНОВ

Данные Росстата гласят, что цены на картофель и морковь с 13 по 19 апреля продолжают расти, впервые за семь недель выросла стоимость на огурцы, а помидоры подешевели.

- Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,4%, в том числе на морковь - на 1,7%, капусту белокочанную - на 1,6%, картофель - на 1,5%, лук - на 0,5%, яблоки - на 0,4%, огурцы - на 0,2%. Цены на помидоры снизились на 1,4%, — гласит сообщение ведомства.

Ранее в Минсельхозе РФ заявили, что не видят причин для повышения цен на продукты первой необходимости. Ведомство на постоянной основе осуществляет мониторинг цен сельхозтоваропроизводителей на основные категории продовольствия. Минсельхоз оценивает ситуацию как стабильную.

Также в начале апреля ФАС сообщила, что проверит ценообразование на овощи и яйца в крупных торговых сетях. Специалисты проверят сети также на злоупотребление доминирующим положением на рынке либо наличием запрещенных антимонопольным законодательством соглашений.