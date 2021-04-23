Дмитрий Медведев: Отношения России и США вернулись в эпоху холодной войны

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о возвращении отношений России и США в эпоху холодной войны.

По его мнению, этой ситуации способствуют угрозы, давление и введение новых санкций с американской стороны.

- За последние годы отношения России и США фактически перешли от соперничества к конфронтации, по сути - вернулись в эпоху холодной войны. Санкционное давление, угрозы, конфликтное противоборство, защита своих эгоистических интересов - все это ввергает мир в состояние перманентной нестабильности, - говорится в тексте статьи, который приводят РИА Новости.