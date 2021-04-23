Евродепутат потребовала от Чехии доказательств обвинений против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Спецслужбы Чехии должны незамедлительно представить доказательства якобы причастности Москвы к взрывам на складе боеприпасов чешской деревне Врбетице в 2014 году. Такое заявление сделала депутат от страны в Европарламенте Катержина Конечна.

Как она отметила, без дополнительных доказательств обвинения выглядят не очень убедительно. По ее словам, не было прямых доказательств того, что российские агенты там действительно были, а также не были обнаружены взрывчатые вещества.

«Получается, что мы знаем, кто это сделал, но только мы не знаем, были ли они там, и у нас нет оружия, которое они использовали? Звучит не как убедительные доводы», — приводит РИА Новости слова евродепутата.

Конечна добавила, что Москва и Прага должны прекратить недружественную риторику и начать контакты для дальнейшей стабилизации нынешней обстановки.

Напомним, 17 апреля в Чехии сообщили о высылке из страны 18 российских дипломатов, и обвинили российских разведчиков в причастности к взрывам на складах боеприпасов в 2014 году. На следующий день в Чехии заявили о намерении обсудить инцидент в Врбетице на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в 19 апреля, и уже проинформировали о произошедшем председателя Европейского совета Шарля Мишеля.