В Госдуме назвали плюсы единых майских выходных Фото: Артем КИЛЬКИН

В Госдуме назвали плюсы единых майских выходных. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин позитивно воспринял решение президента.

Депутат отметил, что распоряжение главы государства «соответствует общественной культуре». Россияне всегда хотели, чтобы майские праздники были неразрывными.

- Государственные решения должны пересекаться с желанием общества. Мы можем только очень высоко оценить решения, принятые президентом, поддержать их, - заявил депутат RT.

Ранее стало известно, что президент РФ Владимир Путин согласился продлить майские праздники. Россияне будут отдыхать с 1 по 10 мая включительно. Соответствующий указ президент подпишет 23 апреля.

Экономисты подсчитывают, по сколько подобные каникулы могут обойтись казне. Потери будут приличными, полагают эксперты.

- Один дополнительный выходной день в стране в мае может стоить примерно столько же, сколько и один день в новогодние праздники, - 100–120 миллиардов рублей, - отметил в беседе с Life.ru сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.