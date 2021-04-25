Доменико Тедеско сделал заявление о красной карточке после победного матча Спартак - ЦСКА

Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" одержал победу над ЦСКА со счетом 1:0 в главной игре 27 тура РФПЛ. Один из главных моментов встречи - это красная карточка Ильзата Ахметова. Главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско прокомментировал итог поединка с армейцами:

- Я рад результату. Важно было снова вернуться в ритм, гонку после поражений "Уфе" и "Локомотиву". Уфе проиграли по своей вине и всю неделю упорно работали, чтобы выиграть. Рад результату и на игру повлияла красная карточка. Нам это знакомо, поскольку в первом круге против ЦСКА мы получили красную карточку. В меньшинстве в дерби всегда играть непросто. Нужно было забивать больше, я считаю. ЦСКА всегда опасно играет на контратаках. И ребята провели хорошую работу - оборонялись хорошо и чисто, не дали сопернику больших шансов на контратаке, - сказал Тедеско на пресс-конференции после матча в Тушино.

Напомним, что ранее стало известно про ночную потасовку фанатов ЦСКА и Спартака. Все подробности поединка - в нашей онлайн-трансляции.