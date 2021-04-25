Тедеско сказал, почему ушел в раздевалку до свистка на перерыв матча Спартак - ЦСКА

Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Спартака" одержали победу над ЦСКА со счетом 1:0. В начале второго тайма единственный гол в поединке забил Джордан Ларссон. Однако же свисток на перерыв "Спартак" встретил без своего тренера, потому что Доменико Тедеско ушел пораньше в раздевалку.

Болельщики заметили немного странный жест экстравагантного немецкого наставника тренера "Спартака". Но сам же Доменико не стал скрывать причину своего ухода в раздевалку раньше времени:

- Мне нужно было в туалет, - улыбнувшись из-под маски, сказал немецкий тренер "Спартака" на послематчевой пресс-конференции.

Ранее, отметим, главный тренер "Спартака" прокомментировал итог поединка. Доменико Тедеско особо выделил момент, когда случилась красная карточка в этой игре.