На актера Александра Паля возбуждено уголовное дело после драки с хоккеистом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью» в отношении актера Александра Паля. Причиной стала драка с бывшим игроком «молодежки» ЦСКА.

Кевин Антипов подал заявление в полицию после конфликта, который произошел у него с актером и двумя неизвестными мужчинами.

Все случилось в московском районе Хамовники, 23 апреля. На спортсмена напала компания мужчин, одного из хулиганов хоккеист опознал. Им был известный российский актер.

Лично с Палем Антипов знаком не был, но много раз видел его по телевизору, поэтому без труда узнал кумира.

По словам пострадавшего, актер во время потасовки вел себя неадекватно, возможно, находясь под действием алкоголя или наркотиков. Вместе с Александром Палем было еще двое мужчин, опознать их не удалось.

В результате драки пострадавший получил серьезные челюстно-лицевые травмы: медики диагностировали у него ушибы, перелом челюсти, носа и орбитальной кости.

Сразу после случившегося Паль был задержан и доставлен в отдел полиции. Вместе с ним был задержан один из неизвестных участников избиения. Он не стал отрицать, что участвовал в драке.

После допроса все фигуранты уголовного дела отпущены под подписку о невыезде, сообщает Пятый канал.