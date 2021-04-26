Экономист объяснил, что может обрушить доллар Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ведущий научный сотрудник МГУ, экономист Андрей Колганов назвал условие, при котором доллар может потерять свои сильные позиции и рухнуть. Для этого должна быть договоренность между рядом стран, а в одиночку России такое не под силу.

Доллар занимает слишком важную роль в обороте мировой экономики. Только соглашение между участниками БРИКС и их союзниками поможет потеснить позиции американской валюты.

- Достаточно проводить скоординированную политику выведения доллара из взаимного оборота. Это сильно ударит по позициям американской валюты, - заключил в беседе с NEWS.ru Андрей Колганов, ведущий научный сотрудник МГУ, экономист.

Профессор уверен, что подобные договоренности вовсе не фантастика, они могут быть достигнуты в обозримом будущем. Однако быстро отказаться от долларовой зависимости не выйдет.

- Страны должны укреплять свои экономические позиции, только наличие сильной позиции позволит играть в эту игру, - заключил эксперт.

Ранее экономист Владимир Колмаков оценил перспективу полного отказа от доллара. Эксперт признал, что полностью исключить американскую валюту не получится. В частности, она будет нужна при расчетах с западными поставщиками.

- К тому же, сейчас нет иной альтернативы. Доллар - это международная валюта, все международные расчеты происходят именно в ней, - цитирует слова эксперта ФАН.