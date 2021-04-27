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В мире27 апреля 2021 2:33

Илон Маск не исключил, что покорение Марса не обойдется без человеческих жертв

Однако добровольцев, по мнению главы SpaceX, будет достаточно: это же «славное приключение и поразительный опыт»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Илон Маск считает, что отправить космический корабль Starship на Марс удастся до 2030 года

Илон Маск считает, что отправить космический корабль Starship на Марс удастся до 2030 года

Фото: REUTERS

Успешный американский бизнесмен и предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск уверен, что «переселение» на Марс не обойдется без жертв, но добровольцев будет достаточно, уже сейчас желающих принять участие в полете на Красную планету больше, чем нужно.

«Возможно, многие умрут вначале. Добраться туда непросто. Да, это не для каждого. Мы никого не заставляем туда отправляться, все на добровольной основе», - сказал он в интервью телеканалу CNN.

Илон Маск считает, что человечество должно осваивать разные планеты, потому что на Земле всегда есть угрозы его существованию – например, Третья мировая война.

«Это будет славное приключение и поразительный опыт. - Да, можно умереть. Будет очень неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс – самое подходящее для этого место», - заявил он.

Напомним, компания Маска разрабатывает для полетов на Красную планету космический корабль Starship. По его мнению, SpaceX начнет осуществлять полеты и посадки таких кораблей «задолго до 2030 года», однако главная проблема не в том, чтобы доставить людей на Марс, а в том, чтобы создать там «самодостаточную базу».

Как писал сайт kp.ru, ранее Илон Маск объявил, что намерен построить на Красной планете «самодостаточный город», чтобы «чтобы обеспечить продолжение жизни в случае, если на Землю упадет метеорит или произойдет Третья мировая война, и мы уничтожим сами себя». Кроме того, он говорил, что к 2050 году собирается отправить на Марс миллион человек.