Вакцинация в Венгрии идет успешно, в том числе и благодаря закупке «Спутника V»

Закупка препарата «Спутник V» помогла Венгрии успешнее вести свою программу вакцинации населения от корнавируса Фото: REUTERS

Прививочная кампания в Венгрии проходит успешно благодаря закупке зарубежных вакцин против коронавируса, в том числе и российского препарата «Спутник V». На сегодняшний день первую дозу одной из пяти доступных жителям страны вакцин получили 3,5 миллиона человек – 45% взрослого населения, в то время как в среднем по Европе этот показатель составляет 20%.

Об этом рассказал председатель комитета по иностранным делам Государственного собрания Венгрии Жолт Немет в интервью газете «Известия», отметив, что у него «есть основания говорить, что венгерская программа вакцинации проходит очень успешно», и «это было бы невозможно без закупки вакцин из альтернативных источников».

«Вакцинация не может быть вопросом идеологии, любой политик, который смотрит на этот процесс через геополитическую призму, подвергает своих граждан большой опасности. Успех был бы невозможен, если бы у нас не было возможности закупить препараты у России и Китая в результате нашего с ними сотрудничества», - подчеркнул Жолт Немет.

Как писал сайт kp.ru, премьер Венгрии Гергей Гуляш ранее говорил, что «Спутник V» – самая лучшая и безопасная вакцина против COVID-19.

Напомним, Венгрия стала первой страной Евросоюза, куда были отправлены образцы российского препарата для исследований еще в ноябре прошлого года, а 11 февраля началась вакцинация населения страны «Спутником V».