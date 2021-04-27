Неизвестные хакеры атаковали сервер полиции Вашингтона

ФБР расследует взлом компьютерной сети полиции Вашингтона Фото: EAST NEWS

Сервер полиции Вашингтона стал целью хакерской атаки. С какой целью неизвестные злоумышленники взломали компьютерную сеть столичных стражей порядка и доступ к какому объему информации им удалось получить, пока непонятно. Расследованием занялись сотрудники ФБР, сообщает телеканал FOX5 со ссылкой на заявление правоохранительных органов города.

«Нам известно о несанкционированном доступе к нашему серверу. Пока мы определяем все последствия и продолжаем анализировать деятельность (хакеров в системе – прим. ред.), для полномасштабного и всестороннего расследования этой проблемы мы привлекли ФБР», - говорится в заявлении пресс-службы полиции Вашингтона.