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В мире27 апреля 2021 5:42

Неизвестные хакеры атаковали сервер полиции Вашингтона

Взлом компьютерной сети столичных правоохранителей расследует ФБР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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ФБР расследует взлом компьютерной сети полиции Вашингтона

ФБР расследует взлом компьютерной сети полиции Вашингтона

Фото: EAST NEWS

Сервер полиции Вашингтона стал целью хакерской атаки. С какой целью неизвестные злоумышленники взломали компьютерную сеть столичных стражей порядка и доступ к какому объему информации им удалось получить, пока непонятно. Расследованием занялись сотрудники ФБР, сообщает телеканал FOX5 со ссылкой на заявление правоохранительных органов города.

«Нам известно о несанкционированном доступе к нашему серверу. Пока мы определяем все последствия и продолжаем анализировать деятельность (хакеров в системе – прим. ред.), для полномасштабного и всестороннего расследования этой проблемы мы привлекли ФБР», - говорится в заявлении пресс-службы полиции Вашингтона.