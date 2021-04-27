Минпросвещения РФ не нашло ошибок в школьных учебниках по истории Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Министерство просвещения после проведенной проверки не нашло ошибок в используемых в школах РФ учебниках по истории.

«Проверка показала, что в учебниках из федерального перечня, используемых в настоящее время в школах, нет существовавших в старых изданиях ошибок и искажений, на которые обращал внимание глава государства», - говорится в заявлении ведомства.

Тем не менее, как уточнили в министерстве, учебник по истории, в котором слабо отражены события Сталинградской битвы и на который в своем послании Федеральному собранию указал президент России Владимир Путин, используется в колледжах.

«По итогам проверки среди прочих выявлен учебник "История России и мира" для 11-го класса под редакцией Волобуева, содержание которого крайне слабо отражает события Сталинградской битвы. Выяснилось, что данный учебник от 2013 года до сих пор используется в общеобразовательном процессе в российских колледжах», - отмечают в заявлении.

Напомним, ранее российский лидер, выступая с посланием Федеральному собранию, рассказал, что порой с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых нет информации о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. Глава государства задал вопрос о том, кто пишет и пропускает подобные учебники в школы. Министерство просвещения сообщило, что проведет проверку содержания учебников по истории для школьников.