Минпросвещения проверит школьные учебники по истории после замечания Путина Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Российское министерство просвещения намерено провести проверку содержания учебников по истории для школьников. Об этом в воскресенье, 25 апреля, сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

- В скором времени мы проведем полный анализ всех учебников по истории, которые использую школьники, - сообщил министр в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Как писал сайт kp.ru, выступая с посланием российскому парламенту 21 апреля, глава государства Владимир Путин рассказал, что порой с удивлением читает некоторые школьные учебники, в которых нет информации о ключевых событиях Великой Отечественной войны, например о Сталинградской битве. Президент России задал вопрос о том, кто пишет и пропускает подобные учебники в школы.

После этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что намерен узнать у Владимира Путина, о каком именно учебнике истории он говорил.

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