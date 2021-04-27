Причиной смерти Кахи Кавсадзе стали осложнения после коронавируса. Фото: кадр из фильма

Причиной смерти грузинского актера Кахи Кавсадзе, сыгравшего в фильме «Белое солнце пустыни», стали осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции. Из-за продолжительной болезни народный артист Грузинской ССР умер сегодня на 86-м году жизни.

Напомним, что Кахи Кавсадзе находился в медицинском учреждении с февраля текущего года. Он попал туда во второй раз за последние несколько месяцев: в первый раз актера госпитализировали в ноябре минувшего года из-за заражения коронавирусной инфекцией, однако вскоре он выздоровел. Позже состояние Кавсадзе вновь ухудшилось, и его повторно положили в больницу.

Как сообщал сайт kp.ru, Кахи Кавсадзе будет похоронен 1 мая на Сабурталинском кладбище на территории Тбилиси. Актера похоронят рядом с его супругой Бэллой Мирианашвили. В субботу также состоится гражданская панихида в театре Руставели и отпевание в храме Кашвети.