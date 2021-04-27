В МИД России вызвали послов стран Прибалтики и Словакии Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В министерство иностранных дел России вызвали послов стран Прибалтики, а также главу дипломатического представительства Словакии. Иностранные дипломаты должны прибыть в российское внешнеполитическое ведомство в эту среду, 28 апреля.

- На среду в МИД вызваны послы прибалтийских государств и Словакии, - говорится в сообщении министерства, которое цитирует агентство ТАСС.

Как сообщал сайт Kp.ru, накануне Латвия, Литва и Эстония объявили о высылке российских дипломатов, которых обвинили в деятельности, якобы несовместимой с дипломатическим статусом. Латвия и Эстония выдворяют по одному дипломаты, Литва – двух. 22 апреля Словакия объявила персонами нон грата трех российских дипломатов.

Власти всех этих государства заявили, что приняли такие меры в знак солидарности с Чехией, которая приписывает России причастность ко взрывам на складах во Врбетице в 2014 году.