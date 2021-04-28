Проведение фестиваля искусств Burning Man вновь отменили из-за коронавируса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Организаторы фестиваля искусств Burning Man ("Горящий человек"), который по традиции проходит в штате Невада, второй год подряд заявляют о решении отказаться от проведения мероприятия из-за пандемии коронавируса.

До covid-19 фест проходил в американской пустыне города Black Rock City, где на протяжении нескольких дней выставляли произведения современного искусства. Под конец мероприятия обычно сжигали огромную деревянную фигуру, которая символизировала человека.