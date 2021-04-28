Названы сферы с самым высоким спросом на сотрудников в 2020 году
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Аналитики сервиса «Работа.ру» проанализировали объявления работодателей о поиске сотрудников и назвали сферы, где с марта 2020 года по февраль 2021-го персонал искали активнее всего.
Сферы, где повышенный спрос на сотрудников:
Транспорт и логистика - 23%,
Производство и агропром – 13%,
Торговля - 12%,
Офисные службы и бизнес-услуги - 9%,
Строительство и недвижимость - 9%,
Сфера услуг - 8%.
А вот в сфере IT и финансов ситуация менее позитивная, здесь прирост составил всего 3%.
Набор специалистов также замедлился в отраслях красоты и здоровья, культуры и образования, а также маркетинга - по 2%.
При этом больше всего новых резюме было связано с офисными службами и бизнес-услугами (17%). Соискатели активно претендовали на вакансии водителей, охранников, операторов, администраторов и курьеров, сообщает RT.
Ранее работодатели рассказали о своем отношении к высшему образованию у соискателей. Почти 75% компаний считают наличие диплома о высшем образовании обязательным требованием, предъявляемым к соискателям. А более 50% предпочитают обращать внимание на опыт работы и профессиональные навыки работкина, сообщает газета "Известия".