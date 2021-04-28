Россия выдворит семь дипломатов Словакии и стран Прибалтики

Россия объявила о выдворении семи дипломатов Словакии и стран Прибалтики Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство иностранных дел объявило, что Москва приняла решение выдворить двух сотрудников посольства Литвы, трех — Словакии, а также по одному дипломату из Латвии и Эстонии.

Москва заявила представителям этих стран о решительном протесте. Ранее они объявили нескольких россиян персонами нон-грата в знак солидарности с Чехией.

Напомним, 17 апреля, Прага заявила о высылке из страны 18 российских дипломатов, обвинив российских разведчиков в причастности к взрывам в чешской деревне Врбетице в 2014 году. В ответ Россия выслала 20 сотрудников чешского посольства.

Позже сотрудников российских дипмиссий выслали США, Болгария, Украина, Чехия, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония и Румыния. Москва ответила взаимными действиями.

Ранее президент Чехии Милош Земан признал отсутствие доказательств причастности российских разведчиков к инциденту в Врбетице. Однако, как он отметил, нужно дальше расследовать инцидент.