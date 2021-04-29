В Бишкеке начались протесты из-за перестрелки на границе с Таджикистаном Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Бишкеке начались протесты: около 200 человек пришли к зданию киргизского Дома правительства с требованием принять незамедлительные меры для наведения порядка на границе с Таджикистаном. Об этом в четверг, 29 апреля, пишет агентство ТАСС.

Протестующие жители Бишкека заявляют, что для нормализации ситуации на место противостояния в Баткенской области должны выехать главы обоих государств. Митингующие также потребовали, чтобы президент, премьер-министр и председатель ГКНБ Киргизии, который курирует вопросы с признанием границ, вышли к ним и объяснили происходящее.

- Кроме того, на протесте звучат требования объявить персонами нон грата сотрудников посольства Таджикистана. Идет запись добровольцев, которые готовы выехать в район противостояния, - говорится в материале агентства.

Накануне на границе Таджикистана и Киргизии между местными жителями начался конфликт в районе водораспределительного пункта «Головной», который в Таджикистане считают своей территорией, а в Киргизии - спорной. Этой ночью ситуация стала напряженной, а сегодня переросла в вооруженное противостояние.

Как писал сайт kp.ru, киргизские пограничники сообщили, что Таджикистан открыл огонь по нескольким погранзаставам и погранпостам, в результате обстрела загорелось здание заставы «Достук». В ответ киргизская сторона захватила одну из погранзастав Таджикистана.