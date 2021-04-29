МИД: Россия изучает данные о ситуации на границе Киргизии и Таджикистана

МИД прокомментировал ситуацию на границе Киргизии и Таджикистана Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российская сторона изучает данные о ситуации на границе Киргизии и Таджикистана. Об этом в четверг, 29 апреля, в ходе брифинга сообщила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

- Мы в настоящее время изучаем данную сложившуюся ситуацию на киргизско-таджикской границе, более подробно скажу после консультаций с нашими экспертами, - сказала она.

Как сообщал сайт kp.ru, ситуация на границе Киргизии и Таджикистана обострилась вчера вечером из-за конфликта между местными жителями в районе водораспределительного пункта «Головной». После нескольких вооруженных стычек в этом районе начались столкновения между военнослужащими двух стран. Два человека в результате перестрелки погибли, 26 пострадали.

Напомним, что в Бишкеке начался митинг местных жителей, протестующие требуют принять срочные меры для наведения порядка на границе.