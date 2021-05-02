Сильная магнитная буря накроет Землю 2 мая 2021

На Землю надвигается мощная магнитная буря Фото: REUTERS

На Землю надвигается мощная магнитная буря, которая накроет нашу планету в воскресенье, 2 мая, когда православные христиане отмечают светлый праздник Пасхи. По подсчетам специалистов, магнитная буря класса G1 движется со скоростью более 500 километров в секунду (или 1,8 миллиона километров в час), и она может оказать настолько серьезное воздействие, что повлияет даже на спутниковые технологии, сообщает издание Express.

Отмечается, что на Солнце недавно произошла настолько мощная рентгеновская вспышка, что в экваториальной области его атмосферы появилась дыра, которая «извергает» солнечные частицы с огромной скоростью, а Земля находится как раз на пути у потока этих частиц.

Исследователи уточняют: мощные вспышки на Солнце случаются в среднем раз в 25 лет, а последняя из них была зафиксирована в 1989 году. Однако солнечные вспышки обычно ничем не угрожают нашей планете, кроме колебаний напряжения в электросетях, а также небольших сбоев в работе в работе электрических приборов, мобильных устройств и космических спутников. А с проблемами со здоровьем, возникающими из-за магнитных бурь, люди давно научились справляться.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее врач-терапевт Татьяна Романенко рассказала, что тяжелее всего в такие дни приходится людям с сердечно-сосудистыми нарушениями, нестабильным артериальным давлением, страдающие ожирением или нарушениями нервной системы. Она дала несколько советов, как пережить магнитную бурю.

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