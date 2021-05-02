Путин поздравил православных христиан с Пасхой Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин поздравил всех православных христиан, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Текст поздравления в воскресенье, 2 мая, опубликовали на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что праздник Пасхи имеет огромное нравственное значение, пробуждает в людях веру и надежду и олицетворяет торжество жизни, добра и справедливости. Российские лидер также отметил деятельность Русской православной церкви и иных христианских конфессий, которая направлена на поддержание гражданского мира и согласия в России.

- Церковь заботится о продвижении в обществе высоких идеалов и семейных ценностей, воспитании молодого поколения, делает очень многое для решения насущных социальных проблем. Особо отмечу неустанное, истинно подвижническое служение Церкви, которое в нынешнее сложное время стало надёжной духовной опорой для множества людей, - сказал Владимир Путин.

Как сообщал сайт kp.ru, этой ночью президент России Владимир Путин вместе с московских мэром Сергеем Собяниным присутствовал на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя.