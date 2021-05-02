Киргизия и Таджикистан начали отвод войск от границы Фото: REUTERS

Киргизия и Таджикистан начали отвод своих войск из зоны вооруженного конфликта на границе. Об этом в воскресенье, 2 мая, сообщили в Пограничной службе киргизского Госкомитета по национальной безопасности.

- Стороны конфликта уже начали отводить дополнительные силы и средства от государственной границы в пункты постоянной дислокации. Ситуация на границе с Таджикистаном характеризуется как стабильная, за минувшую ночь не были зафиксированы инциденты и перестрелки на границе, - говорится в сообщении, которое цитирует агентство ТАСС.

Отмечается, что пограничные подразделения Киргизии несут службу в усиленном режиме.

Как сообщал сайт Kp.ru, по данным Минздрава Киргизии, в результате конфликта пострадали не менее 178 жителей республики, 34 гражданина Киргизии погибли. Официальный данных по числу жертв конфликта со стороны Таджикистана пока что нет.

1 мая стороны подписали соглашение о прекращении огня и совместном осмотре войск на приграничной территории.