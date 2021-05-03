Петр Толстой заявил о неотвратимости наказания виновников трагедии в Одессе 2 мая

Вице-спикер Госдумы, глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы Петр Толстой. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вице-спикер Госдумы, глава делегации России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Петр Толстой убежден, что виновные в гибели людей в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года обязательно будут наказаны, несмотря на то, что «международные европейские структуры вот уже семь лет закрывают глаза на эту ситуацию», когда массовое убийство не расследуется.

«Лица, которые могут быть причастны к атаке на Дом профсоюзов, сегодня вполне легально приезжают в Страсбург в составе официальной делегации и устраивают возмутительные провокации, их там внимательно слушают и кивают», - отмечает Толстой в своем Telegram-канале.

По его словам, игнорирование трагедии в Одессе – «очередной пример лицемерия и применения двойных стандартов со стороны европейских структур».

«Я уверен, рано или поздно справедливость восторжествует, виновные предстанут перед судом и понесут заслуженное наказание. Их ждет международный трибунал», - подчеркнул Толстой.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ровно семь лет назад в Доме профсоюзов в Одессе были убиты или заживо сожжены 48 человек, более 200 пострадали. Ранее непосредственный участник тех страшных событий, которому удалось выжить в «одесской Хатыни», поделился воспоминаниями со спецкорами «КП» Александром Коцем и Дмитрием Стешиным.

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