Один человек погиб при пожаре в гостинице «Вечный зов» в Москве Фото: Артем КИЛЬКИН

Один человек погиб при пожаре в гостинице «Вечный зов» на юго-востоке Москвы. Пострадали в общей сложности 18 человек, в том числе десять детей. Об этом во вторник, 4 мая, сообщил Следственный комитет России.

- При пожаре в гостинице на юго-востоке Москвы погиб человек, возбуждено уголовное дело, - говорится в сообщении правоохранительного органа.

Издание ТАСС, ссылаясь на слова правоохранителей, пишет, что ни одна из систем противопожарной защиты не сработала в гостинице в Москве.

Ранее сообщалось о 18 пострадавших, в числе которых восемь детей.

Как сообщал сайт kp.ru, пожар произошел этой ночью в пятиэтажном здании гостиницы «Вечный зов» на 6-й Кожуховской улице в российской столице. В момент возгорания в отеле находились 305 постояльцев. Под утром пожар смогли ликвидировать, ему был присвоен второй повышенный ранг сложности. Причина случившегося пока что не известно, но, по предварительным данным, пожар мог произойти из-за короткого замыкания.