Как выглядит гостиница в Москве после пожара: появились фото и видео

При пожаре в московском отеле «Вечный зов» погиб человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Этой ночью на юго-востоке российской столице в гостинице «Вечный зов» произошел сильный пожар. В распоряжении сайта kp.ru появились фото и видео, на которых видно, как выглядит отель после возгорания.

Пожар начался на первом этаже пятиэтажного строения и в коридорах отеля. На опубликованных снимках видны обгоревшие интерьеры гостиницы, расположенной на 6-й Кожуховской улице. Светлый стены гостиницы покрыты сажей, с потолка свисает проводка.

На полу в коридорах отеля видны большие лужи воды. В здании частично обвалились штукатурка со стен и потолка. При этом на кадрах видно, что большинство номеров гостиницы огонь не тронул.

Как писал сайт kp.ru, возгорание началось в 03:27 по московским часам, в отеле находилось более 300 человек. В результате пожара пострадали 18 человек, в том числе дети, два человека скончались.

Напомним, что Следственный комитет возбудил по факту этого инцидента уголовное дело. Эксперты и правоохранители выясняют все обстоятельства и причины пожара, а гостиницу проверят на соблюдение требований противопожарной безопасности.

За помощью медиков обратились 18 человек. Фото: Андрей АБРАМОВ

Пожар начался на первом этаже пятиэтажного здания. Фото: Андрей АБРАМОВ

Следственный комитет возбудил по факту ЧП уголовное дело. Фото: Андрей АБРАМОВ

На момент возгорания в отеле проживали три сотни гостей. Фото: Андрей АБРАМОВ