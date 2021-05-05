Можно ли делать прививку от коронавируса при ДЦП, ответили врачи

Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и научного центра "Вектор" ответили на вопросы читателей kp.ru. Среди них был вопрос о том, можно ли человеку делать прививку от коронавируса при Детском церебральном параличе (ДЦП).

По словам экспертов, ДЦП не является противопоказанием для вакцинации.

- У людей с этим заболеванием обычно много социальных контактов, связанных с частым посещением медучреждений. Это, безусловно, повышает риск инфицирования. А значит, вакцинация очень актуальна и необходима, - объяснили врачи "Вектора".

Новость дополняется.