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Здоровье5 мая 2021 1:26

Можно ли делать прививку от коронавируса при ДЦП, ответили врачи

Специалисты объяснили, является ли это заболевание противопоказанием для вакцинации
Авторы (2):
Анна НИКОЛАЕВА
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора и научного центра "Вектор" ответили на вопросы читателей kp.ru. Среди них был вопрос о том, можно ли человеку делать прививку от коронавируса при Детском церебральном параличе (ДЦП).

По словам экспертов, ДЦП не является противопоказанием для вакцинации.

- У людей с этим заболеванием обычно много социальных контактов, связанных с частым посещением медучреждений. Это, безусловно, повышает риск инфицирования. А значит, вакцинация очень актуальна и необходима, - объяснили врачи "Вектора".

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