Последние новости на утро 5 мая 2021: Власти Британии намерены осенью предложить гражданам старше 50 лет третью прививку от COVID-19

Последние новости на утро 5 мая 2021 года. Власти Великобритании планируют осенью этого года предложить гражданам старше 50 лет сделать третью прививку от коронавируса. Тем самым они надеются предотвратить рост заболеваемости к Рождеству, пишет газета The Times. В материале издания говорится, что сейчас в стране проводятся испытания двух возможных вариантов вакцин под руководством главного санитарного врача Британии Криса Уитти. Первый вариант подразумевает использование вакцин, модифицированных специально для борьбы с новыми штаммами коронавируса. Другой - вакцинирование одним из трех уже одобренных в стране препаратов: американской компании Pfizer, AstraZeneca или Moderna.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор объявил о трехдневном национальном трауре в связи с катастрофой в столичном метро, где погибли 24 человека и более 70 пострадали. Мэр города Мехико также сообщила, что ветка метро, где произошла трагедия, пока будет закрыта на неопределенный срок.

В российской дипмиссии в Париже прокомментировали вызов посла Алексея Мешкова в МИД Франции. Там заявили, что подобные действия являются частью согласованного странами Европейского союза демарша.

В Роспотребнадзоре объяснили, зачем нужна вторая доза вакцины от коронавируса. По словам специалиста ведомства Александра Горелова, первая доза дает иммунитет лишь на 2-3 месяца, а вторая доза позволяет закрепить эффект и сформировать более стойкую защиту от covid-19.

Сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля. В результате обстрела в провинции Латаки и над городом Масьяф (провинция Хама) погиб один человек, еще шестеро ранены.

В США бывший полицейский Дерек Шовин, признанный присяжными виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда, подал апелляцию о проведении нового судебного разбирательства. Теперь его адвокат подал запрос на основании того, что досудебная огласка повлияла на проведение справедливого судебного разбирательства.