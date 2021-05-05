Российские банки повышают ставки по вкладам Фото: Артем ЛЕНЦ

После повышения ставки ЦБ РФ российские банки начали повышать ставки по вкладам. Улучшение условий составило в среднем от 0,2 до 1,5 процента.

Как передает РИА Новости, Почта банк увеличил ставки по всей базовой линейке вкладов. Так, в годовых депозитах ставку подняли на 0,25 процентного пункта, а в полуторагодовых на 0,35 процентного пункта. В Промсвязьбанке максимальный рост ставки по вкладам составил от 1,45 процента до 1,5 процента.

Банк «Открытие» улучшил условия по накопительным счетам, рост ставок по которым составил 0,2-0,5 процентного пункта. Московский кредитный банк запустил акцию по начислению процентов на остаток средств по картам при зачислении зарплаты.

Напомним, 23 апреля, Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,5 процентного пункта - до уровня 5 процента годовых. Месяцем ранее, 19 марта, регулятор также принял решение о повышении ключевой ставки на 0,25 процентного пункта - до уровня 4,5 процента годовых. Тогда решение о первом ужесточением денежно-кредитной политики в стране было принято впервые с конца 2018 года. Незадолго до этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России планирует вернуться к нейтральной ставке в 5-6 процентов в трехлетнем периоде - с 2021 по 2023 годы.