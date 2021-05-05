Политолог перечислил вопросы, которые могут затронуть Путин и Байден на возможной встрече Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко предположил, какие вопросы могут обсуждать Владимир Путин и Джо Байден на встрече. Если переговоры состоятся, то главам государства будет о чем поговорить.

Эксперт отметил, что у сторон накопилось такое количество тем, по которым нужно принимать решения, что главам государства нужно проводить встречи на регулярной основе.

- Никто не стремится к какой-то дружбе или союзничеству. Возможно будет затрону тема политических заявлений. США в этом плане зачастую себя не контролируют и теряют чувство меры, - комментирует Life.ru политолог.

Он считает, что Владимир Путин может поднять тему ядерного вооружения.

А еще глава нашего государство попробует донести до американского коллеги, что военная активность США мешает добиться глобальной стабильности в мире.

- Вопрос глобальной стабильности, военной активно, ядерного потенциала – это все темы для диалога, - рассуждает эксперт.

Он отметил, что успех в решении всех этих вопросов будет зависеть от систематичности встреч.

- Надо создать нам такие конструктивные рамки при встрече, при которых США взяли бы на себя обязательство быть прагматичными и следовать нормам международного права, чтобы наши отношения с ними были равноправными или никакими вовсе, - заключил научный сотрудник.

Ранее в посольстве США в России заявили о временном ограничении на выдачу виз россиянам. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал подобное решение "шантажом".

- Это шантаж чистой воды. <…> У консульства любого всегда две функции в стране: либо выдача виз, либо обслуживание своих граждан, - отметил Джабаров в беседе с газетой "Известия".