Российских туристов предупредили о новой схеме мошенничества

Мошенники придумывают все новые схемы обмана людей Фото: Анастасия ОСИПОВА

Мошенники придумывают все новые способы обмана доверчивых граждан. Так, с начала майских праздников появилась новая мошенническая схема, с помощью которой аферисты выманивают деньги у российских туристов через сервис бронирований Booking.com

Люди, которые хотят заблаговременно арендовать жилье или снять номер в отеле, получают фейковую ссылку для оплаты бронирования, по которой мошенники не только переводят деньги на собственный счет, но и получают платежную информацию, сообщает газета «Известия».

Между тем, в самом сервисе заверили издание в том, что круглосуточно мониторят подозрительную активность на портале. В Центробанке предположили, что это может быть частным случаем фишинга: для доступа к банковским счетам россиян мошенники создают сайт, который выглядит как интернет-магазин, платежный сервис или другой ресурс.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в ЦБ предупреждали, что после того, как ситуация с коронавирусом в мире нормализуется, и курортные страны снова начнут принимать отдыхающих из-за рубежа, мишенью мошенников станут туристы.

Позже глава отдела спецпроектов департамента защиты от цифровых рисков Group-IB Яков Кравцов рассказал, что злоумышленники с помощью Telegram-ботов создают поддельные страницы сервисов для бронирования отелей, аренды недвижимости, а также площадки для поиска попутчиков.