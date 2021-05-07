Умер Егор Лигачев, бывший секретарь ЦК КПСС

Егор Кузьмич Лигачев выступает на XXVIII съезде КПСС. Фото Валентина Соболева /Фотохроника ТАСС

В пятницу, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни умер Егор Лигачев, бывший секретарь Центрального Комитета КПСС. О его смерти сообщил начальник департамента информационной политики администрации Томской области Алексей Севостьянов.

«Сегодня вечером, 7 мая, в Москве на 101-м году жизни скончался почетный гражданин Томской области Егор Лигачев», - приводит ТАСС его слова.

Егор Лигачев был членом ЦК КПСС в период с 1976 по 1990 год. Он представлял Томскую область как депутат на Совете Союза Верховного Совета Советского 7-11 созывов (1966-1989). Был народным депутатом СССР в период с 1989 по 1992 год, депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации III созыва 2000—2003 от Томского одномандатного округа, и являлся старейшим депутатом этого созыва.

Кроме того, Лигачев был член ЦК КПРФ в 1993-2013 и заместитель председателя - секретарь Совета Союза компартий - КПСС в 1995—2005.

За время своей карьеры получил много наград, среди них два ордена Трудового Красного Знамени, орден Отечественной войны 1-й степени, медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», Медаль «За освоение целинных земель»

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