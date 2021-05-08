Билл Гейтс назвал вакцины величайшим достижением человечества

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс Фото: REUTERS

Основатель американской корпорации Microsoft Билл Гейтс считает вакцины величайшим научным достижением человечества. Таким мнением он поделился в интервью газете Handelsblatt, отвечая на вопрос о самых важных инновациях в истории, отметив, что именно вакцины позволили людям справиться со многими болезнями.

По словам миллиардера, он ставит вакцины на первое место среди всех достижений человечества, учитывая сложности прошлого года, связанные с коронавирусом.

«Вакцины против COVID-19 дали нам большую надежду на то, что в этом году мы преодолеем пандемию», - сказал Билл Гейтс, подчеркнув, что никогда раньше ученые не создавали эффективные препараты для профилактики каких-либо заболеваний за столь короткий срок.

На втором месте основатель Microsoft назвал изобретение микропроцессора, что сделало возможным создание компьютера, а также «привело к революции в информатике и запустило впечатляющую волну инноваций за последние 50 лет».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Билл Гейтс говорил, что мир вернётся к привычной жизни после победы над пандемией коронавируса не раньше 2022 года, а сейчас мировое сообщество прилагает недостаточно усилий, чтобы «положить конец пандемии». Он также перечислил ряд фатальных ошибок, которые допустили США и страны Европы в борьбе с коронавирусом.