В Татарстане объявили 12 мая днем траура

Власти Республики Татарстан объявили 12 мая 2021 года днем траура. Об этом сообщила глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова.

- Решением президента республики 12 мая в Татарстане объявлено днем траура, — сказала она.

Также в столице Республики Татарстан ввели режим контртеррористической операции (КТО) после стрельбы в казанской школе. Сейчас предпринимаются меры для обеспечения безопасности учащихся.

Напомним, в Казани на улице Файзи в школе №175 неизвестных вооруженные автоматом открыли стрельбу. Сообщалось, что к стрельбе причастны два человека, однако позже информацию опровергли: за инцидент ответственен один человек. Согласно данным властей Татарстана, в результате произошедшего погибло семеро детей и одна учительница.

Президент республики Рустам Минниханов сообщил, что злоумышленнику 19 лет и на него официально зарегистрировано оружие. Позже выяснилось, что преступник сообщал о своих планах напасть на школу в своем телеграм-канале. Мужчина считал себя "богом" и заявлял, что "мир должен остаться без живности".

После этого президент России Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия в РФ. Поручение было сделано после доклада директора ФСБ Бортникова о стрельбе в казанской школе 11 мая. Также российский лидер выразил соболезнования родным и близким погибших в результате инцидента.

Также было опубликовано видео с раненными при стрельбе в школе в Казани детьми опубликовали очевидцы. На кадрах видно, что на земле сидят раненные школьники, пострадавшие после перестрелки. Им оказывается медицинская помощь.

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