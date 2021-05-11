Прокуратура проверит законность выдачи разрешения на оружие стрелявшему в школе в Казани Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прокуратура проверит организацию охраны в образовательных учреждениях Казани, а также законность выдачи разрешения на оружие 19-летнему Ильназу Галявиеву, который сегодня устроил стрельбу в казанской гимназии № 175. Об этом во вторник, 11 мая, сообщила Генеральная прокуратура России.

- Надзорное ведомство проверит вопросы обеспечения безопасности учеников и сотрудников школ города, в том числе организацию охраны и соблюдение пропускного режима. Будет дана правовая оценка действиям администрации школы в условиях ЧП. Прокуратура также проверит законность выдачи 19-летнему нападавшему лицензии на оружие, - говорится в сообщении ведомства, которое цитирует агентство ТАСС.

Как ранее писал сайт kp.ru, после сегодняшней трагедии в казанской школе, где в результате стрельба погибли девять человек, в том числе семь детей, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова предложила повысить возраст для владения оружием в стране до 21 года. Сегодня российский лидер Владимир Путин также поручил правоохранителям ужесточить правила оборота гражданского оружия в стране.

Напомним, что Ильназ Галявиев, который устроил стрельба в гимназии, использовал пятизарядное гладкоствольное ружье Hatsan Escort, которое купил месяц назад, получив официальную лицензию.

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